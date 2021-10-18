عبدالله في اجتماع لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية: سنتابع أوضاعهن المعيشية والصحية

عقدت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية اجتماعا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، في حضور رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله، وجرى البحث بالاوضاع المعيشية والاقتصادية.ولفت المجتمعون الى أن "ارتفاع كلفة المعيشة على العاملات في الخدمة المنزلية، أدى الى تخلي الكثير من أصحاب المنازل عنهن، فأصبحن اليوم دون عمل نتيجة نظام الكفيل المتخلف الذي لا يسمح لهن بالعمل او بالحصول على اقامة عمل حر في لبنان، ومن الجهة المقابلة أصبحن غير قادرات على العودة الى بلدانهن".وأبدى عبدالله أسفه لكون لبنان "ما زال يعتمد نظام الكفيل للعاملات في الخدمة المنزلية، وهو ما تنفذه وزارة العمل، ونحن نعيش في القرن ال21، اي انهن يعشن في لبنان عملية الرق والاستعباد التي كانت سائدة زمن الاقطاع في القرون الوسطى".وعاهد العاملات "البقاء الى جانبهن وتقديم مساعدات غذائية وعينية لهن وكذلك للعمال المهاجرين"، وقال: "كما ساعدنا الكثير من العاملات والعمال المهاجرين في العودة الى بلدانهم، ان عبر سفاراتهم او عبر الامن العام او عبر الجهات المسؤولة في لبنان واصحاب العمل، سنتابع اليوم معكم كل اوضاعكم المعيشية والصحية ومعا كاتحاد وطني ومع منظمة العمل الدولية ومع كل الهيئات الانسانية والقانونية في لبنان".كما جرى خلال الاجتماع البحث بالتحضيرات الجارية للمشاركة في ماراثون بيروت الرياضي "من اجل رفع الصوت عاليا لتطبيق الاتفاقية (رقم 189) والاتفاقية (رقم 190) لمنظمة العمل الدولية حول العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية والتحرش في مكان العمل". كما تم الاتفاق على "التوجه برسالة تفصيلية الى منظمة العمل الدولية بهدف طلب المساعدة من اجل تنظيم بعض الورش المتعلقة بموضوع العمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية وبموضوع الاتفاقات الدولية وغيرها من القضايا التي طرحت للبحث وللمتابعة، على ان يتم ذلك عبر توجيه رسالة الى منظمة العمل الدولية تتعلق بالقضايا والمستجدات الطارئة كافة".كذلك جرى البحث بالتحضير لانتخاب مجلس نقابة جديد للعاملات في الخدمة المنزلية، خصوصا بعض شغور بعض المراكز بسبب سفر بعض اعضاء مجلس النقابة الى بلدانهم. وفي نهاية الاجتماع جرى نقاش معمق ومطول من العاملات لشرح معاناتهن ومشاكلهن المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، وتم الاتفاق على كيفية متابعتها مع عبد الله بشكل يومي ومستمر. ولقد تم في مقر الاتحاد الوطني توزيع بعض المساعدات من مواد تنظيف وحماية شخصية.