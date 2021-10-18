في الطيونة... تدابير أمنية مشددة للجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقامة الجيش حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.