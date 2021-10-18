لبنان

في الطيونة... تدابير أمنية مشددة للجيش

Lebanon 24
18-10-2021 | 09:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقامة الجيش حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
 
 

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