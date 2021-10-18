لبنان

عراجي: لمحاسبة من أساء للبلد وساهم بافلاسه وتدمير مؤسساته

Lebanon 24
18-10-2021 | 10:13
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غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، مولد خير الخلق ورسول الرحمة، اتوجه الى جميع اللبنانيين باحر التمنيات، وان يعيدة الله على بلدنا الذي يعاني من ازمات خطيرة تهدد استقراره الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالخير. ومحاسبة من اساء للبلد وساهم بافلاسه وتدمير مؤسساته
كل عام وانتم بخير".
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