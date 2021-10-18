لبنان

حريق كبير في عكار

Lebanon 24
18-10-2021 | 10:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في بلدة "كروم عرب" العكارية، والدفاع المدني في  مركز خريبة الجندي يعمل على اخماده.
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