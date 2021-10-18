لبنان

في البترون... حادث سير مروّع

Lebanon 24
18-10-2021 | 10:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع  حادث سير مروّع على اوتستراد البترون بإتجاه شكا نتيجة اصطدام احدى السيارات بالفاصل الوسطي للاوتستراد، وهرعت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني الى المكان.

وافادت المصادر الميدانية عن سقوط 3 اصابات هم سيدة وطفلها(سنة واحدة) وفتاة (4 سنوات).

والعمل جار على نقل المصابين الى المستشفى.
 
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