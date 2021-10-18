لبنان

خبرٌ بارز عن الإنترنت في لبنان.. إليكم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-10-2021 | 11:21
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لاحظ الكثير من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية من تدهورِ خدمات الانترنت سواءً تلك الخاصة بالمنازل أو المرتبطة بشبكات الهاتف المحمول.

ومع هذا، فإنّ العديد من المواطنين اشتكوا من انقطاع إرسال الاتصالات الخليوية لبعض الوقت، في حين أن الكثيرين اشتكوا من تدني سرعة الانترنت خلال فترة النهار. 

ومع هذا، قالت مصادر في هيئة "أوجيرو" لـ"لبنان24" إنه لم يتم رصد أي أعطالٍ ضمن شبكة الانترنت، مؤكدة أن "الأمور على ما يُرام والشبكة تعمل بشكل طبيعي، وفي حال حصل أي طارئ فإن الهيئة ستُعلن ذلك بشكل فوري وتباشر بإصلاح العطل". 

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