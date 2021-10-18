خبرٌ بارز عن الإنترنت في لبنان.. إليكم الجديد

لاحظ الكثير من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية من تدهورِ خدمات الانترنت سواءً تلك الخاصة بالمنازل أو المرتبطة بشبكات الهاتف المحمول.



ومع هذا، فإنّ العديد من المواطنين اشتكوا من انقطاع إرسال الاتصالات الخليوية لبعض الوقت، في حين أن الكثيرين اشتكوا من تدني سرعة الانترنت خلال فترة النهار. ومع هذا، فإنّ العديد من المواطنين اشتكوا من انقطاع إرسال الاتصالات الخليوية لبعض الوقت، في حين أن الكثيرين اشتكوا من تدني سرعة الانترنت خلال فترة النهار.