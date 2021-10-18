لبنان

جنبلاط في عين التينة للقاء بري

Lebanon 24
18-10-2021 | 11:25
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وصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه النائب تيمور جنبلاط، إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي. 
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