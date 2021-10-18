لبنان

في دلهون.. محطة الكهرباء تتعرّض للسرقة

Lebanon 24
18-10-2021 | 12:34
A-
A+
Doc-P-876440-637701826783298174.jpg
Doc-P-876440-637701826783298174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت محطة الكهرباء في محلة المحافر في بلدة دلهون لعملية سرقة طالت خطوطها.
 
ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد حضر مفتشون من دائرة الكهرباء في اقليم الخروب، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكشفوا على الموقع، وتم الادعاء ضد مجهولين لدى مخفر شحيم.
 
 
مواضيع ذات صلة
أرقام تكشف: 70% من اللبنانيين الحاصلين على جنسيات أخرى غادروا لبنان
lebanon 24
19/10/2021 02:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل يهاجم نصرالله: "أنت عدو لبنان"
lebanon 24
19/10/2021 02:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حزب القوات اللبنانية هو أول المستغلين لتفجير مرفأ بيروت ولن ننكفئ عن هذا الملف
lebanon 24
19/10/2021 02:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: سلمنا الجيش اللبناني مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً
lebanon 24
19/10/2021 02:33:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دلهون

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2021-10-18
11:21 | 2021-10-18
15:32 | 2021-10-18
18:05 | 2021-10-18
17:59 | 2021-10-18
17:48 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website