في دلهون.. محطة الكهرباء تتعرّض للسرقة

تعرّضت محطة الكهرباء في محلة المحافر في بلدة دلهون لعملية سرقة طالت خطوطها.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فقد حضر مفتشون من دائرة الكهرباء في اقليم الخروب، التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكشفوا على الموقع، وتم الادعاء ضد مجهولين لدى مخفر شحيم.