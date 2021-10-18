لبنان

بلدية بشري: فتح مغارة قاديشا 3 أيام في الأسبوع فقط

Lebanon 24
18-10-2021 | 12:40
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أعلنت بلدية بشري في بيان، فتح مغارة قاديشا 3 أيام في الأسبوع فقط وهي الجمعة، السبت والأحد، وذلك اعتباراً من تاريخ 22/10/2021 وحتى نهاية شهر تشرين الأول.
 
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بشري

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