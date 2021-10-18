بلدية بشري: فتح مغارة قاديشا 3 أيام في الأسبوع فقط

أعلنت بلدية بشري في بيان، فتح مغارة قاديشا 3 أيام في الأسبوع فقط وهي الجمعة، السبت والأحد، وذلك اعتباراً من تاريخ 22/10/2021 وحتى نهاية شهر تشرين الأول.