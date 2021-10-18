جملةٌ أخطأ بها جنبلاط خلال زيارة بري و "الإشتراكي" يوضحها.. ما هي؟

كلام رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط خلال زيارته إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً يوضحُ جزءاً منخلال زيارته إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويتعلق التوضيح والتصحيح بجملة معيّنة قالها جنبلاط وهي: "جئت لأقدم التعازي بالمواطنين الأبرياء في الطيونة ومن المهم أن نعلم بأنه من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم جرت مظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط أي شهيد أعتقد سوى شهيد واحد في الشويفات".

ووفقاً لبيان "مفوضية الإعلام"، فإن الكلام الصحيح هو أنه قضى في تلك التحركات الشعبية أكثر من شهيد وليس "سوى شهيد واحد".

وجاء في نص بيانها: "ورد في تصريح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة اليوم أنه سقط شهيد واحد خلال تظاهرات الحراك الشعبي، والصحيح أنه قضى في تلك التحركات أكثر من شهيد".