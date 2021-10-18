لبنان

جملةٌ أخطأ بها جنبلاط خلال زيارة بري و "الإشتراكي" يوضحها.. ما هي؟

Lebanon 24
18-10-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-876444-637701841393190765.jpg
Doc-P-876444-637701841393190765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً يوضحُ جزءاً من كلام رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط خلال زيارته إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ويتعلق التوضيح والتصحيح بجملة معيّنة قالها جنبلاط وهي: "جئت لأقدم التعازي بالمواطنين الأبرياء في الطيونة ومن المهم أن نعلم بأنه من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم جرت مظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط أي شهيد أعتقد سوى شهيد واحد في الشويفات".
ووفقاً لبيان "مفوضية الإعلام"، فإن الكلام الصحيح هو أنه قضى في تلك التحركات الشعبية أكثر من شهيد وليس "سوى شهيد واحد".
وجاء في نص بيانها: "ورد في تصريح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة اليوم أنه سقط شهيد واحد خلال تظاهرات الحراك الشعبي، والصحيح أنه قضى في تلك التحركات أكثر من شهيد".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2021-10-18
11:21 | 2021-10-18
15:32 | 2021-10-18
18:05 | 2021-10-18
17:59 | 2021-10-18
17:48 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website