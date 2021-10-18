لبنان

بيانٌ من وزير الاتصالات عن كلامٍ مرتبط بالبطاقة التمويلية.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
18-10-2021 | 12:39
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صدر عن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: 

"تتناقل وسائل الاعلام كلاماً غير دقيق لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم في ما يتعلق بالبطاقة التمويلية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لذا يهم المكتب الاعلامي للوزير القرم التوضيح بأنه وفي سياق حديثه عبر برنامج "بيروت اليوم" على شاشة الـMTV اشار الوزير القرم الى ان البطاقة التمويلية ستُصدر في أسرع وقت، وأن صندوق النقد الدولي ينتظر نتيجة البطاقة وكيفية تطبيق الآلية، وهو ما يعدّ "دفشة" باتجاه التفاوض مع الصندوق، والذي قد يستغرق بين 3 إلى 4 أشهر". 
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