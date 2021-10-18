لبنان

تزامناً مع كلمة السيد.. إطلاق نار كثيف في بيروت وضواحيها

Lebanon 24
18-10-2021 | 13:56
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سمع مساء اليوم إطلاق رصاص كثيف في بيروت وضواحيها بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله. 
وطال الرصاص الطائش مناطق  الحدث وكفرشيما وعين الرمانة وبدارو والحازمية، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من السيارات. 
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حسن نصرالله

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