تزامناً مع كلمة السيد.. إطلاق نار كثيف في بيروت وضواحيها

سمع مساء اليوم إطلاق رصاص كثيف في بيروت وضواحيها بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله.

وطال الرصاص الطائش مناطق الحدث وكفرشيما وعين الرمانة وبدارو والحازمية، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من السيارات.