بعد المناشدات.. الحفرة عولجت!

بعدما ناشدت "اليازا" المعنيين لمعالجة الحفرة على اوتوستراد الرينغ اول نفق فينيسيا، تم التجاوب السريع من قبل محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود- مشكور على الجهود التي يبذلها والسرعة التي تم الاصغاء الى النداء- وتنفيذ المطلوب بالرغم من ان اليوم كان يوم عطلة.وأملت "اليازا" المزيد من الجهود لتطوير السلامة المرورية في لبنان وضرورة تأمين شروط السلامة اثناء ورش العمل على الطرق.