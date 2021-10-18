الجميل يهاجم نصرالله: "أنت عدو لبنان"

غرّد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا سيد حسن انت مش عدو المسيحيين… انت عدو لبنان، انت اللي قتلت خيرة شبابه، انت اللي دمرت اقتصاده، انت اللي هجّرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة".