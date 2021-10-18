لبنان

الجميل يهاجم نصرالله: "أنت عدو لبنان"

Lebanon 24
18-10-2021 | 15:24
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غرّد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يا سيد حسن انت مش عدو المسيحيين… انت عدو لبنان، انت اللي قتلت خيرة شبابه، انت اللي دمرت اقتصاده، انت اللي هجّرت شبابه المسيحيين والسنة والشيعة".
 
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نديم الجميل

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