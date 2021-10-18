لبنان

السيد: كلام نصرالله مضبطة اتهام لجعجع باللعب بنار الحرب الأهلية

Lebanon 24
18-10-2021 | 15:45
A-
A+
Doc-P-876538-637701941131848356.jpg
Doc-P-876538-637701941131848356.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كلام سماحة السيّد (حسن نصرالله) الليلة مضبطة إتهام لجعجع باللعب بنار الحرب الأهلية! تذكّرت أحكام القاضي فيليب خير الله عليه بالسجن المؤبد بإغتيال رشيد كرامي وداني شمعون والزايك وإدانة حزبه بتفجير الكنيسة. في أحكام خير الله: خرج جعجع بالعفو، في مضبطة السيّد لجعجع: مش كل مرّة بتِسْلَم الجرّة".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:12 | 2021-10-18
11:21 | 2021-10-18
15:32 | 2021-10-18
18:05 | 2021-10-18
17:59 | 2021-10-18
17:48 | 2021-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website