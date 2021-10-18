السيد: كلام نصرالله مضبطة اتهام لجعجع باللعب بنار الحرب الأهلية

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كلام سماحة السيّد (حسن نصرالله) الليلة مضبطة إتهام لجعجع باللعب بنار الحرب الأهلية! تذكّرت أحكام القاضي فيليب خير الله عليه بالسجن المؤبد بإغتيال رشيد كرامي وداني شمعون والزايك وإدانة حزبه بتفجير الكنيسة. في أحكام خير الله: خرج جعجع بالعفو، في مضبطة السيّد لجعجع: مش كل مرّة بتِسْلَم الجرّة".