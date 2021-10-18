خبر يطال النائب أنور الخليل.. والأخير يوضح

نفى المكتب الإعلامي للنائب أنور الخليل مضمون خبر أشار إلى أنّ نجل الخليل، زياد، تسبب بخروج والده من اللجنة النيابية.

وأكّد الخليل في بيان أن "الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً"، موضحاً أنّ "مواقف زياد أنور الخليل السياسية والإجتماعية واضحة وليست جديدة، ومتاح للجميع الإطلاع عليها عبر صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الإجتماعي".