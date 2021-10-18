وزير الأشغال يقطع زيارته الى مصر.. ما السبب؟

أوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، أن الوزير "قطع زيارته الى مصر للمشاركة في اجتماع وزراء النقل العرب، وعاد الى لبنان لحضور جلسة مجلس النواب غدا"، مشيرا الى أن "ترتيب مشاركة لبنان في ذاك الاجتماع قد تمت، وقد عقدت اجتماعات عدة لصالح لبنان والعمل العربي المشترك".