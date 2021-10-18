يدور لغط وإرباك داخل مؤسسة يفترض أن تكون المرجع في الفصل في النزاعات، لأسباب تعود إلى أنها المرة الأولى التي تواجه مثل هذه الاضطرابات التي يطلب منها الفصل فيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".