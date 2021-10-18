لبنان

لغط

Lebanon 24
18-10-2021 | 17:13
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يدور لغط وإرباك داخل مؤسسة يفترض أن تكون المرجع في الفصل في النزاعات، لأسباب تعود إلى أنها المرة الأولى التي تواجه مثل هذه الاضطرابات التي يطلب منها الفصل فيها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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