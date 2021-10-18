جلسة لمجلس القضاء الأعلى الخميس

يعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكير بمخرج من الازمة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".