لبنان

جلسة لمجلس القضاء الأعلى الخميس

Lebanon 24
18-10-2021 | 17:39
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يعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكير بمخرج من الازمة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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