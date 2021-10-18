عون لجعجع: ضب زعرانك عن الطريق وما تورّط الشارع المسيحي

كتبت "الديار": تكشف اوساط متابعة لما حصل في الطيونة عن فحوى الاتصال الذي اجراه رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالبا منه التهدئة يوم اندلاع اشتباكات الطيونة.في تفاصيل الاتصال، بحسب الاوساط، بادر عون الى سؤال جعجع بالقول :" كيفك؟ ليرد جعجع منيح فيكمل عون ليدخل مباشرة في صلب الموضوع متوجها لرئيس حزب القوات بالقول : سمير ضبّ زعرانك عن الطريق وما تورط الشارع المسيحي فيرد جعجع سريعا : "هاودي مدنيين ما خصني فيون"، قبل ان يقاطعه عون قائلا: "اذا العسكري شلح بدلتو مش يعني بطّل يعرف يقوّص" ليختم المكالمة بالقول : "ضب زعرانك وبنحكي بعدين" وانتهت المكالمة هنا ودائما بحسب رواية الاوساط.هذا الكلام العالي النبرة لرئيس الجمهورية اتى بحسب ما تشرح الاوساط بعدما استغرب الرئيس عون كيف تحصل .تظاهرة طويلة عريضة بزاروب ضيق بدل ان تكون على طرقات واسعة