لبنان

حزب الله لباسيل: معك وكن قوياً

Lebanon 24
18-10-2021 | 22:39
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تكشف المصادر المطلعة على جو حزب الله عبر "الديار" ان التوجه هو لان يستفسر الحزب من باسيل عن المناطق التي يحتاج فيها لاصواته كي يضمن حاصلا يخوّله الفوز بمقعد اضافي، وهو سيدرس ما سيحصل عليه من اجوبة لبناء على الشيء مقتضاه.
وتكمل المصادر بالقول : "سنكون الى جانب باسيل في المناطق التي يحتاجنا فيها فلا نريد لرئيس التيار الا وان يخرج قويا من انتخابات 2022"!
المصدر: الديار
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