لبنان

عون: واثق من نجاح "التيار"

Lebanon 24
18-10-2021 | 22:43
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سئل رئيس الجمهورية ميشال عون عن مدى قوة "التيار الوطني الحر" على استعادة ما كان قد حصّله في السنوات الماضية من مقاعد في الانتخابات المقبلة ، فقال" ان المعركة قوية وستكون اقسى في الاسابيع المقبلة لكن «انا واثق» هذه المرة ايضا بانه كما نجح التيار في العام 2005 في رفع العدد واكمل هذا المسار في عامي2009 و2018، فهو لن يبدل هذا المسار في عام 2022 ، مبديا في هذا الاطار ثقته الكاملة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
المصدر: الديار
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