23
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جنبلاط والحريري مرتابان من "القوات" فهل تعيد الانتخابات التحالفات؟
Lebanon 24
18-10-2021
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": الأحداث الأمنية الأخيرة، أظهرت تيار المستقبل وكأنه أمام تحدي حسم خياره المطلق، وتصفية حسابات مع القوات، بدءاً من موقفها من الرئيس سعد الحريري إبان أزمته في الرياض، وعلاقتها مع السعودية التي لا تزال متقدمة خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النيابية، وموقفها من حكومة الحريري عشية 17 تشرين وعدم تسميته رئيساً للحكومة.
اللافت في ما قام به المستقبل وما لم يقم به، خلال الأحداث الأمنية وما بعدها، أنه بات من دون حليف مسيحي بعد خلافه مع التيار الوطني الحر، وأنه في لحظة مفصلية تخلى مجدداً عن حليف مسيحي ولو كان سابقاً. وكأنّ هناك تصفية حساب مع مرحلة عمرها من عمر اغتيال الرئيس رفيق الحريري تجاه الشريك المسيحي – الماروني.
ما جرى في عين الرمانة، فقضية أكثر من خطرة بالنسبة إلى جنبلاط، بالمفهوم الأمني والعسكري والسياسي، إلى حدّ لا يرى معه موجباً أن يُحسب عليه بأنه قد يؤيد أي تصرف عسكري للقوات التي سبق أن تقاتل معها في الجبل. كذلك لا يمكن أن يُفهم من موقفه أي استنتاجات سريعة باحتمال الوقوف ضد بري وحزب الله، ولو أن قاعدته تنظر بعين الرضى إلى ما جرى. قد يكون جنبلاط الأكثر صراحة عندما قال إن "الموارنة جنس عاطل"، ورغم أنه لم يكن يستهدف الموارنة أو المسيحيين في شكل عام، لكنه في كل محطة حرجة سياسياً، يفضّل دوماً عدم الانسياق إلى مرحلة تماهٍ مع أي زعيم سياسي. وهو والمستقبل وجدا اليوم نقطة تقاطع أساسية تعيد وصل ما كان بينهما، على قاعدة النظر بارتياب إلى تحرك القوات سياسياً وعسكرياً، وما يمكن أن تحصد نتيجة ذلك في دول حليفة ولا سيما عربياً. لكنّهما سيضطران إلى القفز فوق كل هذه الاعتبارات عندما تقترب ساعة الانتخابات، ووضع رعاتهما الإقليميين والدوليين لهما، مرة أخرى، أمام استحقاق إعادة التحالفات إلى سابق عهدها.
المصدر: هيام القصيفي - الأخبار
تابع
الأكثر قراءة
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
09:00 | 2021-10-18
18/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجواء رومنسية خطوبة أو زواج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الأول عاطفياً
Lebanon 24
أجواء رومنسية خطوبة أو زواج؟ إليكم توقعات ماغي فرح للاسبوع الثالث من تشرين الأول عاطفياً
03:00 | 2021-10-18
18/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
07:24 | 2021-10-18
18/10/2021 07:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2021-10-19
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
01:50 | 2021-10-19
مدارس في حيرة فهل اقفلت ابوابها؟
01:45 | 2021-10-19
هزة أرضية في لبنان
01:45 | 2021-10-19
البيطار "ليس معنيا" فهل ترك منزله؟
01:30 | 2021-10-19
"الطابق الرابع" محور الاهتمام و"اذا مش التلاتا ...الخميس"
01:16 | 2021-10-19
عبدالله: الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 09:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 09:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 09:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact