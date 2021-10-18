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لبنان
نصر الله أمطر جعجع والقوات بالاتهامات
Lebanon 24
18-10-2021
|
22:59
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كتبت " نداء الوطن": "في سياق تجييشيّ تحريضيّ عالي النبرة، أمطر نصرالله "القوات" بوابل من الاتهامات المتوسطة والثقيلة، والتي توزعت بين "القتل والإجرام والعمالة والميليشيوية"، ليخلص إلى تسطير مضبطة اتهام وجاهية بحق "القواتيين" وإيكال أمر تنفيذها إلى "الدولة والمرجعيات الروحية المسيحية والمسيحيين عموماً"، تحقيقاً لهدف مركزي وضعه "حزب الله" نصب عينه انتقاماً لموقعة الطيونة، مفاده بالمختصر المفيد: مطلوب "راس" القوات".
وكتبت " الاخبار": "من دون أن يسميه ولو لمرة واحدة، فضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يشكل الخطر الأكبر على المسيحيين. هذا ما أثبته الحدث المفصلي المتمثل بمجزرة الطيونة التي ارتكبها "حزب المجازر والتقسيم والكانتونات. حليف داعش والنصرة، وأكثر الغادرين حتى بحلفائه". ونصح السيد نصرلله رئيس حزب القوات بمراجعة مغامراته الفاشلة مقابل تجربة حزب الله في لبنان والمنطقة، وعدم الرهان على 15 ألف مقاتل قواتي، لأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يقارب المئة ألف، محذراً إياه من التفكير بالحرب الأهلية، ومؤكداً للمسيحيين أن "القوات عدو لكم ولكل لبنان".
وكتبت" الديار": "رفع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سقف المواجهة مع "القوات اللبنانية" لمنع وقوع حرب اهلية يريدها رئيس "القوات" سمير جعجع، ناصحا اياه بعدم تكرار حساباته الخاطئة، لان احدا في الخارج لن يساعده، سواء اسرائيل، او اميركا، او السعودية، مذكرا اللبنانيين عامة والمسيحيين على نحو خاص بان "القوات» هي الخطر الوجودي على المسيحيين، والمهدد الرئيسي للسلم الاهلي، فيما حزب الله لطالما عمل على حماية العيش المشترك، مشددا على ان حزب الله يملك مئة الف مقاتل مدرب ومسلح جاهزين لمنع وقوع الحرب الاهلية".
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "السيد نصرالله وجه أكثر من رسالة بعدة اتجاهات، لا سيما للبطريرك الماروني بشارة الراعي والمرجعيات والقيادات المسيحية في إفهام جعجع بعبثية ما يقوم به وبتوعية المسيحيين حيال المشاريع الجهنمية التي يأخذهم جعجع إليها".
المصدر: نداء الوطن
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