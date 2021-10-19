موفد اميركي في بيروت لبحث ملفي ترسيم الحدود والطاقة واجتماع مع ميقاتي غدا

يصل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوشستين إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر يومين، وفق ما افادت مصادر مطلعة، وسيجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غدا في السراي الكبير ومع مسؤولين آخرين للبحث في الموقف اللبناني من موضوع استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية برعاية الامم المتحدة ووساطة الجانب الاميركي.

كما سيجتمع هوشستين، الذي يتولى ايضا مهمة "مستشار وزارة الخارجية الاميركية لامن الطاقة مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

يذكر ان آموس هوشستين ، يتولى مجددا إدارة ملفّ ترسيم الحدود، خلفاً لجون ‏دوروشيه، بعدما سبق وأدار الملفّ، وساهم ‏في التوصّل عبر جولات الموفدين الاميركيين المتعاقبين، مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى اتفاق ‏إطار، انطلقت على أساسه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.كما عمل هوشستين مستشارا للرئيس الأميركي جو بايدن في مجال الطاقة الدولية.

وكانت عملية التفاوض غير المباشر بين لبنان واسرائيل على ترسيم الحدود البحرية جنوباً، قد توقفت في أيار الماضي.