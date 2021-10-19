لبنان

الانتخابات النيابية: الموعد ثابت ام يتغيّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 01:15
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فيما تعقد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب حيث سيبحث في قانون الانتخاب لجهة لتعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام 2017 وتخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية، افادت مصادر مطلعة "لبنان24 "أن الأجواء الراهنة تشير إلى  شبه توافق نهائي على ان تبقى الانتخابات النيابية في موعدها  في ٨  أيار المقبل وليس في 27 آذار، كما كانت الاجواء سابقا.

يذكر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض كلام البعض ولاسيّما في الأيام الأخيرة، أنّ الأحداث الأخيرة تهدّد مصير الانتخابات النيابية، ويؤكد انه لن يتهاون حيال الواجبات المطلوبة منه، وأنّ الاستحقاق المقبل سيجرى وفق القانون الساري، أو ما سيخلص إليه مجلس النوّاب في جلسته اليوم في حال إقدامه على إجراء تعديلات في القانون.

كذلك ووفق زوار قصر بعبدا فان رئيس الجمهورية ميشال عون ولدى سؤاله اذا كانت احداث  الطيونة ستؤدي الى تأجيل انتخابات، اكد انها ستحصل في موعدها الأساسي.

المصدر: لبنان 24

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