عبدالله: الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية

الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية،
والمعالجات الأقتصادية والاجتماعية تترنح وتنتظر جلاء المخارج القضائية والأمنية،
فقط أرتقاء الجميع إلى مستوى الكارثة الحتمية المحدقة بالشعب والوطن سيمكننا من أجتياز المحنة.
الجهاد الأكبر بالترفع عن الذات هو الخلاص.
فلنبادر جميعا.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 19, 2021
الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية،
والمعالجات الأقتصادية والاجتماعية تترنح وتنتظر جلاء المخارج القضائية والأمنية،
فقط أرتقاء الجميع إلى مستوى الكارثة الحتمية المحدقة بالشعب والوطن سيمكننا من أجتياز المحنة.
الجهاد الأكبر بالترفع عن الذات هو الخلاص.
فلنبادر جميعا.