عبدالله: الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية، والمعالجات الاأقتصادية والاجتماعية تترنح وتنتظر جلاء المخارج القضائية والأمنية، فقط ارتقاء الجميع إلى مستوى الكارثة الحتمية المحدقة بالشعب والوطن سيمكننا من اجتياز المحنة. الجهاد الأكبر بالترفع عن الذات هو الخلاص. فلنبادر جميعا".

الوطن ينحر على مذبح الحسابات الطائفية والمذهبية،

والمعالجات الأقتصادية والاجتماعية تترنح وتنتظر جلاء المخارج القضائية والأمنية،

فقط أرتقاء الجميع إلى مستوى الكارثة الحتمية المحدقة بالشعب والوطن سيمكننا من أجتياز المحنة.

الجهاد الأكبر بالترفع عن الذات هو الخلاص.

فلنبادر جميعا. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 19, 2021



