لبنان

مدارس في حيرة فهل اقفلت ابوابها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 01:50
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تسيطر حالة من الخوف والقلق على عدد من مدراء المدارس الخاصة، بعد أحداث الطيونة الدامية، فارتأت عدة  مدارس تقع في محيط بيروت والضاحية الجنوبية، اقفال أبوابها اليوم الثلثاء، خوفا من حصول أي تطور على الارض ومن اجل سلامة  طلابها  الذين عاشوا أقسى اللحظات الخميس الماضي. وارسلت هذه المدارس مساء أمس رسائل نصية للأهالي تفيد بأنها ستعاود فتح أبوابها يوم الاربعاء بدل اليوم.
ولم يصدر أي بيان عن وزارة التربية والتعليم العالي ما زاد من حيرة مدراء المدارس، الذين قرروا اتخاذ قرار شخصي، والاقفال ليوم واحد فقط،  لكي تتوضح الامور الامنية أكثر في البلاد، علما أن المشهد تبدل عن يوم الخميس، خاصة بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اكد عدم الانجرار الى حرب أهلية.

لبنان

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