24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مدارس في حيرة فهل اقفلت ابوابها؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-10-2021
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسيطر حالة من الخوف والقلق على عدد من مدراء المدارس الخاصة، بعد أحداث الطيونة الدامية، فارتأت عدة مدارس تقع في محيط بيروت والضاحية الجنوبية، اقفال أبوابها اليوم الثلثاء، خوفا من حصول أي تطور على الارض ومن اجل سلامة طلابها الذين عاشوا أقسى اللحظات الخميس الماضي. وارسلت هذه المدارس مساء أمس رسائل نصية للأهالي تفيد بأنها ستعاود فتح أبوابها يوم الاربعاء بدل اليوم.
ولم يصدر أي بيان عن وزارة التربية والتعليم العالي ما زاد من حيرة مدراء المدارس، الذين قرروا اتخاذ قرار شخصي، والاقفال ليوم واحد فقط، لكي تتوضح الامور الامنية أكثر في البلاد، علما أن المشهد تبدل عن يوم الخميس، خاصة بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي اكد عدم الانجرار الى حرب أهلية.
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
هذه الابراج لطيفة ولكن إحذروا لؤمها.. هل أنت واحد منها؟
Lebanon 24
هذه الابراج لطيفة ولكن إحذروا لؤمها.. هل أنت واحد منها؟
08:44 | 2021-10-18
18/10/2021 08:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
Lebanon 24
أسرار أحداث الطيونة.. برّي المُستهدف الأوّل؟
06:00 | 2021-10-18
18/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-18
18/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
Lebanon 24
"حزب الله ماضٍ في "التصعيد" ضد "القوات".. ماذا عن "التيار" والجيش؟
09:00 | 2021-10-18
18/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
Lebanon 24
ما حقيقة الاتصال بين بري وجعجع؟
07:24 | 2021-10-18
18/10/2021 07:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:48 | 2021-10-19
اخبار بحق جعجع والبيطار بتهمة ارتكاب الارهاب!
04:36 | 2021-10-19
برّي يواجه باسيل في الجلسة النيابيّة.. هكذا ردّ على الأخير
04:33 | 2021-10-19
باسيل يعترض في مجلس النواب على موعد الانتخابات.. هذا ما قاله
04:30 | 2021-10-19
ميقاتي: سنعمل على إتمام الانتخابات في موعدها وبكلّ شفافيّة
04:30 | 2021-10-19
طيف جنبلاط حاضرٌ في خطابِ نصرالله.. كيف ذلك؟
04:27 | 2021-10-19
رسمياً.. تحديد الانتخابات النيابية في 27 آذار المقبل
فيديو
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
Lebanon 24
طوابير بشرية ضخمة... ماذا يحصل في فرنسا؟! (فيديو)
07:19 | 2021-10-18
19/10/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact