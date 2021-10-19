لبنان

هل يتواصل نواب "القوات" و"الثنائي الشيعي" اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 02:15
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فيما يعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم، يطرح السؤال عما اذا كان سيتم عقد لقاءات جانبية بين نواب القوات اللبنانية وحركة امل وحزب الله بعد الاحداث الاخيرة التي حصلت في الطيونة، لا سيما وان التواصل  كان قائما بين الكتل الثلاث في الفترات السابقة.

غير أنّ مصادر نيابية رفيعة أكدت أن "هناك قراراً لدى نواب كتلتي "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة" بعدم القيام بأي نوع من التواصل مع نواب "القوات اللبنانية" خصوصا خلال الجلسة النيابية اليوم".

ووسط ذلك، تتّجه الأنظارُ أيضاً إلى تعاطي رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نواب "القوات" خلال الجلسة النيابيّة اليوم، باعتبار أنّه سيديرُ نقاش النواب وقد يدفعه الأمر إلى مناقشة بعض ممثلي كتلة "الجمهورية القويّة". 

ومع هذا، تدور تساؤلات عن مستوى الخطاب ونوعه داخل المجلس، وعمّا إذا كان سيتم تمرير رسائل سياسية من قبل الأطراف العديدة بشأن أحداث الطيونة، خصوصاً أن تلك الجلسة تأتي بعد التوتر الكبير الذي حصل الأسبوع الماضي. 

 
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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