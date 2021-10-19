لبنان

هذا "الاتهام" يربك حزب الله

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-10-2021 | 02:45
A-
A+
Doc-P-876633-637702306965062283.jpg
Doc-P-876633-637702306965062283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على الرغم من ان خطاب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الاخير لقي ارتياحا لدى حزب الله، الا ان حملة جمهور "التيار "وكوادره ضد "حركة امل" واتهامها  بالتنسيق مع "القوات اللبنانية" قبل احداث  الطيونة بات يربك الحزب ويزعجه.

وبحسب مصادر مطلعة فان  الحزب لا يرغب بتعميق الخلاف بين "حركة امل" و"التيار"، وتحول الكباش بشأن  المحقق العدلي الى اشتباك سياسي بين العهد والحركة، وهو يستمر في مساعيه كي  تشكل هذه الاحداث الأليمة فرصة لفتح صفحة جديدة بين حليفيه الاساسيين قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

في المقابل  طوى "التيار الوطني الحر" سريعا الحملة التي شنها بعض جمهوره على حزب الله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن التباعد لا يزال سائدا  في مقاربة قضية القاضي طارق البيطار.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:48 | 2021-10-19
04:48 | 2021-10-19
04:36 | 2021-10-19
04:33 | 2021-10-19
04:30 | 2021-10-19
04:30 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website