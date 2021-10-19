لبنان

نائب يقرر التقاعد "والتوريث ايضا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 03:15
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افيد ان احد النواب الشماليين قرر التقاعد من الحياة السياسية وابلغ رئيس كتلته بالامر، مبديا رغبته في ترشيح نجله مكانه في الانتخابات النيابية المقبلة.

مصدر معني بالتحضيرات والمتابعات الانتخابية قال" ان ظاهرة التوريث السياسي ستطرق بوابة الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يزمع بعض النواب الحاليين "تسليم مقاعدهم" لأبنائهم لاستكمال مسارهم السياسي".

ولفت الى أن هذا الأمر سيلاقي صدىً سلبياً لدى العديد من اللبنانيين الذين يعتبرون الامر التفافاً على ارادة الناخبين وسيترك اثره في صناديق الاقتراع وفي الاقبال على الاقتراع".

المصدر: لبنان 24

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