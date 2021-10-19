ارتفاع جديد بسعر البنزين "حكما"



قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لـ"لبنان 24"، ان سعر صفيحة البنزين سيرتفع حكما .

ولفت الى أن سعر البنزين سيتغير كل يوم أربعاء بغض النظر عن الآلية المعتمدة، وذلك وفقا لمتغيرين اثنين، هما سعر برميل النفط العالمي، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي تخطى ال 20 الف ليرة".