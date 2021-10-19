سعد الحريري في ذكرى اغتيال وسام الحسن: نفتقده كل يوم

تسع سنوات مرت على اغتيال وسام الحسن. فارس مقدام من فرسان الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وحارس شجاع من حراس الامن الوطني. نفتقده كل يوم ونستعيد في ذكرى استشهاده دوره المميز في اعادة الاعتبار لواحدة من اهم الاجهزة الامنية في الدولة اللبنانية.
١/٣ pic.twitter.com/zeOqqEaAYZ
— Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2021
تسع سنوات مرت على اغتيال وسام الحسن. فارس مقدام من فرسان الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري وحارس شجاع من حراس الامن الوطني. نفتقده كل يوم ونستعيد في ذكرى استشهاده دوره المميز في اعادة الاعتبار لواحدة من اهم الاجهزة الامنية في الدولة اللبنانية.
١/٣ pic.twitter.com/zeOqqEaAYZ
لقد سقط وسام الحسن في ساحة المعركة، معركة الدفاع عن الحقيقة والعدالة والقانون ومعركة حماية #لبنان من شبكات الارهاب والاغتيال والعمالة والفلتان الامني.
٢/٣
— Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2021
لقد سقط وسام الحسن في ساحة المعركة، معركة الدفاع عن الحقيقة والعدالة والقانون ومعركة حماية #لبنان من شبكات الارهاب والاغتيال والعمالة والفلتان الامني.
٢/٣
سيبقى اسم وسام الحسن علامة فارقة في سجل الشرف الوطني، وستبقى مسيرته مدرسة يقتدى بها رجال قوى الامن الداخلي وابطال الشعبة التي بناها بجهده وعرقه وعلاقاته ودمه وهي تكتب على اسمه في كل يوم صفحة مجيدة من صفحات الولاء للدولة والشرعية والمؤسسات.
٣/٣
— Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2021
سيبقى اسم وسام الحسن علامة فارقة في سجل الشرف الوطني، وستبقى مسيرته مدرسة يقتدى بها رجال قوى الامن الداخلي وابطال الشعبة التي بناها بجهده وعرقه وعلاقاته ودمه وهي تكتب على اسمه في كل يوم صفحة مجيدة من صفحات الولاء للدولة والشرعية والمؤسسات.
٣/٣