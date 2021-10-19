سعد الحريري في ذكرى اغتيال وسام الحسن: نفتقده كل يوم

غرّد رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، عبر "تويتر": "تسع سنوات مرت على اغتيال وسام الحسن. فارس مقدام من فرسان الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحارس شجاع من حراس الامن الوطني. نفتقده كل يوم ونستعيد في ذكرى استشهاده دوره المميز في اعادة الاعتبار لواحدة من اهم الاجهزة الامنية في الدولة اللبنانية"وأضاف: "لقد سقط وسام الحسن في ساحة المعركة، معركة الدفاع عن الحقيقة والعدالة والقانون ومعركة حماية لبنان من شبكات الارهاب والاغتيال والعمالة والفلتان الامني. سيبقى اسم وسام الحسن علامة فارقة في سجل الشرف الوطني، وستبقى مسيرته مدرسة يقتدى بها رجال قوى الامن الداخلي وابطال الشعبة التي بناها بجهده وعرقه وعلاقاته ودمه وهي تكتب على اسمه في كل يوم صفحة مجيدة من صفحات الولاء للدولة والشرعية والمؤسسات"