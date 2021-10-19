سرقا صناديق الأسماك والزيت والأجبان من مستودع شركة يعملان فيها

كتب المحرر القضائي:أمام هيئة محكمة الجنايات في بيروت، أُحيل المتّهمان ربيع.خ وحسين.د اللذان يعملان لدى شركة للصناعة والتجارة تملك مخبزاً في محلة كورنيش المزرعة ليُحاكما بجناية المادة ٦٤٠/٦٣٩ من قانون العقوبات.فقد بيّنت الوقائع أن المتّهمَين دخلا الى غرفة العامل في الشركة فادي.ش وأخذا مفاتيح المستودع وتوجّها اليه وفتحاه وأحضرا عربة حديد وأخذا منه صناديق أسماك ولحوم مثلّجة وعجينة وزيت وذرة وأجبان نقلاها الى سيارة المتّهم ربيع.خ وغادرا المحلة، وقد بلغ مجموع قيمتها ستة الآف دولار أميركي.وتبيّن أن كاميرات المراقبة إلتقطت الوقائع المذكورة، وقد أكد العامل فادي.ش أن المتّهمَين الظاهرين في الكاميرا هما اللذين أقدما على السرقة.وتبيّن أن المتّهمَين ثابرا على التواري خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية، فصدرت بحق كل منهما مذكرة توقيف غيابية.وتبيّن أنه في جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهمَين غيابياً وتقرّر اعتبارهما فارّين من وجه العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهما.هيئة محكمة الجنايات، وبعد الإستماع الى مطالعة ممثل النيابة العامة، حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهمَين ربيع.خ وحسين.د بجناية المادة ٦٤٠/٦٣٩ من قانون عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقهما، وبتجريدهما من حقوقهما المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق كل منهما.