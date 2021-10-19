وهاب عن كولن باول: كان شاهد زورٍ أساسي لتغطية احتلال العراق

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "رحل كولن باول الذي كان شاهد زور أساسي لتغطية إحتلال العراق ومنذ ذلك التاريخ لم يشهد المشرق العربي يوماً أبيضاً . اليوم أمام ربه حاملاً دماء مئات آلاف الضحايا".