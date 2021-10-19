لبنان

نقابة موزعي الغاز تحذّر من سوق سوداء

Lebanon 24
19-10-2021 | 02:34
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أكد رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18600 ليرة لبنانية (أي نحو 0.80 سنت) في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20800 ليرة لبنانية في السوق الموازية"،

واضاف زينون أنه "بعد تحرير سعر قارورة الغاز ورفع الدعم فالمعامل لا يمكنها تحمل الخسائر"

واعتبر أن المطلوب "إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية"، محذرًا من بدء انتشار السوق السوداء للغاز تمامًا كما حصل وقت أزمة المازوت

وقال زينون إن "فاتورة الغاز 200 مليون دولار في السنة أي أقل كلفة من البنزين والمازوت"، مطالبا بـ"إعادة دعم الغاز وإصدار تسعيرة يومية للغاز على سعر صرف الدولار"
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