لبنان

في بيروت.. طن من مادة المازوت مخبئة داخل شقة سكنية! (صورة)

Lebanon 24
19-10-2021 | 03:25
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه ليل الإثنين/الثلاثاء تاريخ 18-19/10/2021  تلقت غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت اتصالاً يفيد عن قيام أحد الأشخاص بتخزين مادة المازوت في شقة سكنية الأمر الذي تشكل خطراً على السلامة العامة ومخالفة واضحة للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الي قضى بمنع تخزين مادتي البنزين والمازوت لما قد ينتج عن ذلك من حوادث مؤسفة تستوجب اتخاذ أقصى الإجراءات للحؤول دون انتشارهذه الظاهرة .

 

على الفور وبناءً لتوجيهات قائد فوج اطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز توجهت فرقة من الفوج الى منطقة سليم سلام شارع ،داوود ابو شقرا بناية حلبية، حيث ضبطت طنّ من مادة المازوت مخزنة داخل براميل ومخبئة داخل شقة سكنية، تمت مصادرتها ونقلها الى مكان آمن لاتخاذ الإجراءات القانونية بذلك .

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