زحمة سير خانقة على طرقات طرابلس الرئيسية (صورة)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن طرقات مدينة طرابلس الرئيسية تشهد زحمة سير خانقة خصوصاً طريق الميناء عند تقاطع دائرة التربية وصولا مستديرة النيني و تقاطع الجنيزات وصولاً لساحة التل.