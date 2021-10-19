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لبنان
نائب يصل على ATV الى الأونيسكو (صورة)
Lebanon 24
19-10-2021
|
03:48
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وصل النائب بيار بو عاصي للمشاركة في جلسة مجلس النواب في الاونيسكو على ATV.
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ATV
بيار بو عاصي
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