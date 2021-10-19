الصايغ: لندع الجسم القضائي يعالج مشاكله بنفسه

وضح النائب فيصل الصايغ أن “كلام جنبلاط أمس نابع من الخوف من أن يكون لبنان ساحة أو صندوق بريد لتبادل الرسائل بين الدول وسط التغييرات الحاصلة في الإقليم"، مشيرا الى ان "جنبلاط تمنّى على الرئيس نبيه برّي ألا يسمح بأن تصل الأمور إلى مقاطعة الوزراء الشيعة للحكومة فيما هناك ملفات ساخنة ولا يجوز تعطيل مجلس الوزراء".وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، شدد الصايغ على "أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وأي تغيير سياسي يجب أن يكون ديمقراطياً من دون الانجرار الى أي نوع من العنف أو التسلّح".وقال: "نحن مع استقلالية القضاء وعدم التدخل بعمله وأي أمر متعلّق بالأداء يعالج في مجلس القضاء الأعلى ولندع الجسم القضائي يعالج مشاكله بنفسه".