حراك المتعاقدين لطلاب المدرسة الرسمية: لكتابة بوست لفتح الثانويات الرسمية

توجه حراك المتعاقدين، في بيان، الى طلاب المدرسة الرسمية واهاليهم، لمناسبة "منع بدء العام الدراسي اليوم الثلاثاء"، بالقول: "ضميرنا التربوي الوطني يتفضل على كل طالبة وطالب في المرحلة الثانوية بتخصيص نهار الثلاثاء 19 تشرين أو، اي اليوم، لكتابة بوست على صفحة كل طالبة وطالب يتوجهون به إلى ضمير كل أستاذ ملاك، إلى وزير التربية، الى التفتيش التربوي، الى رابطة طلاب لبنان بالآتي:"نتمنى اليوم قبل الغد قبول أساتذة ملاك الثانوي بما قدمته لهم الحكومة وما تيسر لها الآن وفتح الثانويات الرسمية وانقاذنا من الضياع والجهل. لقد بتنا في 19 تشرين الأول وللآن نحن خارج الصف، وزملائي في المدرسة الخاصة يتعلمون، وانا لا أتعلم، أنتظر قراركم ليتسنى لي كطالبة لبنانية منهكة معدمة، كطالب لبناني منهك معدم، من الأوضاع الاقتصادية المزرية والمأساوية، يتسنى لنا الدخول إلى الصف وأخذ حقنا في التعلم، وعدم خسارة هذه السنة الدراسية، أحب وأعشق التعلم ودخول الجامعة والسفر للتخصص والعودة إلى وطني للعمل به وانتشاله من الفقر والظلام ومساعدة كل لبناني لم يساعده أحد، ورد الجميل لأهلي الذين باعوا ما تبقى لديهم اليوم من ذهب وأثاث ليسدوا به رمق جوعنا ويرونا ندخل الثانوية لنتعلم كما يتعلم أبناء الأغنياء... بالله على وطنيتكم عودوا إلى ضمائركم ونعاهدكم بأننا وإياكم سنكون في خندق واحد في تحقيق كامل مطالبكم".