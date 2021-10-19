مولوي في ذكرى استشهاد وسام الحسن: رجلٌ آمن بالدولة ومؤسساتها

غرّد وزير الداخلية بسام مولوي عبر "تويتر"، في ذكرى استشهاد وسام الحسن: "عهِدَهُ الجميع رجل المهمات الصعبة الذي أسس لمنظومة أمنية تسير على خطاه حماية للبنان واللبنانيين، وارتقت بعملها إلى مصاف المؤسسات البارزة في أهم الدول المتطورة. رجلٌ آمن بالدولة ومؤسساتها، وضحّى بحياته حفاظا عليها في ذكرى اغتياله ألف تحية لروحه وروح رفيقه".وأرفق تغريدته بهاشتاغ: اللواء الشهيد وسام الحسن.