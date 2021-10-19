مولوي في ذكرى استشهاد وسام الحسن: رجلٌ آمن بالدولة ومؤسساتها

عهِدَهُ الجميع رجل المهمات الصعبة الذي أسس لمنظومة أمنية تسير على خطاه حماية للبنان واللبنانيين، وارتقت بعملها إلى مصاف المؤسسات البارزة في أهم الدول المتطورة. رجلٌ آمن بالدولة ومؤسساتها، وضحّى بحياته حفاظا عليها
في ذكرى اغتياله ألف تحية لروحه وروح رفيقه #اللواء_الشهيد_وسام_الحسن
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) October 19, 2021
عهِدَهُ الجميع رجل المهمات الصعبة الذي أسس لمنظومة أمنية تسير على خطاه حماية للبنان واللبنانيين، وارتقت بعملها إلى مصاف المؤسسات البارزة في أهم الدول المتطورة. رجلٌ آمن بالدولة ومؤسساتها، وضحّى بحياته حفاظا عليها
في ذكرى اغتياله ألف تحية لروحه وروح رفيقه #اللواء_الشهيد_وسام_الحسن