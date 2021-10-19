اعتصامٌ في محيط قصر العدل تضامناً مع الجسم القضائي

نفذ أعضاء من "جبهة المعارضة اللبنانية" اعتصاماً في محيط قصر العدل في بيروت، وذلك تضامناً مع الجسم القضائي.

وتشهدُ المحلّة انتشاراً كثيفاً للقوى الأمنية التي قطعت الطريق في الشارع الذي يقام فيه الاعتصام.