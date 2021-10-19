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لبنان
اعتصامٌ في محيط قصر العدل تضامناً مع الجسم القضائي
Lebanon 24
19-10-2021
|
04:10
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نفذ أعضاء من "جبهة المعارضة اللبنانية" اعتصاماً في محيط قصر العدل في بيروت، وذلك تضامناً مع الجسم القضائي.
وتشهدُ المحلّة انتشاراً كثيفاً للقوى الأمنية التي قطعت الطريق في الشارع الذي يقام فيه الاعتصام.
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