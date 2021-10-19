العلاقات الثنائية بين قرداحي والسفير التركي

استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي قبل ظهر اليوم الثلاثاء في مكتبه في الوزارة، السفير التركي علي باريش اولوزوي في زيارة تهنئة على توليه منصبه كوزير للاعلام في الحكومة. وجرى خلال اللقاء بحث في التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين.واشار السفير التركي اثر اللقاء الى ان “الهدف الاول للزيارة الى جانب تهنئة الوزير قرداحي بتشكيل الحكومة، وتمنيات بلاده بنجاح عملها، البحث في سبل التعاون بين الحكومة التركية ووزارة الاعلام في لبنان، وبقاء الاتصالات مفتوحة لمتابعة النقاش الذي جرى بانتظار المشاريع او الخطط من قبل الجانب اللبناني”.وردا على سؤال عن الدور الذي تلعبه بلاده للمساهمة في تخفيف الازمة التي يمر بها لبنان، اكد اولوزوي أن “تركيا تتابع عن كثب الاوضاع الراهنة في البلد ومن ضمنها احداث الخميس الماضي الذي تضمنه بيان وزارة الخارجية التركية”. مشيرا الى ان “بلاده تلعب دورا ايجابيا تجاه الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لجهة تغلبهم على الازمات الاقتصادية التي يمرون بها”.واشار الى ان “الحكومة التركية وعددا من المؤسسات المتخصصة وبعضها في لبنان بشكل فعال، تبذل ما بوسعها للتغلب على تلك المشاكل للمساهمة بتأمين حياة افضل لاخوتنا واخواتنا في لبنان”.