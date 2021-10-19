لبنان

ميقاتي تابع الأوضاع التربوية مع زواره

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:20
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري في السراي الكبير صباح اليوم وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والاوضاع التربوية .

ثم عقد الرئيس ميقاتي إجتماعا ضم وزير التربية القاضي عباس الحلبي، النائب الحريري ومدير عام وزارة التربية الدكتور فادي يرق وتم خلال اللقاء بحث الواقع التربوي.

اثر اللقاء اعلن الوزير الحلبي: "بحثنا بمواضيع تتصل بالمعلمين وبالمدارس في القطاعين العام والخاص وكيفية تسيير العام الدراسي في هذه الظروف الصعبة، واتفقنا على جملة  إجراءات سنعلن عنها ابتداء من الغد مع دولة الرئيس الذي سيستقبل وفدا من نقابات المعلمين في القطاع الرسمي واتحاد المدارس الخاصة.

 

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