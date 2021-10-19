لبنان

باسيل يعترض في مجلس النواب على موعد الانتخابات.. هذا ما قاله

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:33
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اعترض رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على موعد اجراء الانتخابات النيابية يوم 27 آذار 2022، وذلك خلال كلمة له أثناء جلسة مجلس النواب التي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في قصر اليونيسكو.
 
وقال باسيل إنّ "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".
 
وأكّد باسيل أن "لبنان القوي" سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري. 
 
وفي ما خصّ موضوع تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين، قال باسيل: "هذا حق وإنجاز وطني تحقق عام 2017 فلماذا محاولة التراجع عنه اليوم؟ "من شو خايفين؟ لولا من هالمنتشرين هر البلد وإنتو مستكترين عليهم 6 نواب؟".
 
إلى ذلك، ردّ باسيل على كلام لنائب كتلة "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي، فقال: "لا تقولوا c'est dangereux ولا توهموا الناس بأن إقتراع الاغتراب هو فقط لـ 6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج "ولولا المغتربين البلد هر بتستكتروا عليهم 6 نواب؟".
 
 
يُشار إلى أنّ مجلس النواب صادق في جلسته التشريعية، اليوم، على تاريخ اجراء الانتخابات النيابية والذي تقرّر يوم 27 آذار 2022.
 
 
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