"ما حدا يهدّدني".. هذا ما جرى بين بري وباسيل في مجلس النواب

خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء في قصر الأونيسكو، اعترض رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على موعد الانتخابات النيابية والذي حدّده المجلس يوم 27 آذار المقبل بدلاً من أيار 2022.



وإثر ذلك، ردّ رئيس مجلس النوب نبيه برّي على اعتراض باسيل فقال: "صوّتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة"، وأضاف: "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد".





وكان باسيل قال خلال الجلسة النيابيّة إن "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".