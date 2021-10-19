أبو الحُسن لباسيل: نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات

ردّ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على اعتراض رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بشأن موعد الانتخابات النيابية، وقال: "نحذّر من عدم الالتزام بموعد الانتخابات لأن الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها".

وأردف: "لا بد من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها ويجب ألّا يكون هناك أي عقبة تعيق اجرائها".

وفي ملف اقتراع المغتربين، قال أبو الحسن: "تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم".

وتابع: "تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً هو حق للشباب اللبناني للتعبير عن ارائهم في العملية السياسية ونأمل أن يتم ضم اقتراح قانون "اللقاء الديمقراطي" حول الكوتا النسائية الى اقتراح النائبة عز الدين ليكون ضمانة للنساء في وجودهم في المجلس النيابي".



وكان مجلس النواب صادق في جلسته التشريعية، اليوم الثلاثاء، على تاريخ اجراء الانتخابات النيابية والذي تقرّر يوم 27 آذار 2022.



وفي كلمة له أمام المجلس، قدّم باسيل اعتراضه على تقديم موعد الانتخابات إلى آذار بعدما كانت في أيار، وقال: "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".



وأكّد باسيل أن "لبنان القوي" سيطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري.