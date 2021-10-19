لبنان

اخبار بحق جعجع والبيطار بتهمة ارتكاب الارهاب!

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:48
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تقدمت المحامية مي الخنساء باخبار ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بجرم ارتكاب الارهاب وتمويل الارهاب والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.

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