اخبار بحق جعجع والبيطار بتهمة ارتكاب الارهاب!

تقدمت المحامية مي الخنساء باخبار ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بجرم ارتكاب الارهاب وتمويل الارهاب والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير وجرائم ضد القانون وضد الدستور اللبناني.