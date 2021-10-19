لبنان

ما حقيقة إدخال الحريري إلى المستشفى في دبي؟

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:58
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ذكرت قناة الـ"MTV" أنه "لا صحة لخبر إدخال الرئيس سعد الحريري إلى المستشفى في دبي بعد تعرّضه لعارض صحي".
 
 

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سعد الحريري

لبنان

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